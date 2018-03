Med en timepris på 919 kroner ligger Hørsholm på gebyrernes førsteplads for byggesager Foto: Thomas Arnbo

Stor forskel på byggegebyrer

Nordsjælland - 12. marts 2018 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 22 kommuner er det helt gratis at få behandlet en byggesag hos kommune. Laveste timepris finder man i Mariagerfjord kommune, der tager 312 kroner i timen, og i den absolutte top med 919 kroner i timen - 104 kroner højere end Rødovre som nummer 2 - finder man Hørsholm Kommune.

Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri. Opgørelsen viser også, at gebyret i år er steget i seks af 11 nordsjællandske kommuner i forhold til sidste år, mens det er uændret i de sidste fem kommuner.

- Jeg kan undre mig over, hvorfor der er en stigning i en kommune og ikke i en anden. I Allerød er det steget. Men i nabokommunen Egedal, er det samme niveau, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, Jørgen Simonsen til Frederiksborg Amts Avis.

Fredensborg Kommune genindførte ved budgetforhandlingerne sidste år byggesagsgebyret, der gælder for 2018. Her koster det nu en fast pris på 1000 kroner at få sat en byggesag i gang.

- At vi genindfører byggesagsgebyret handler om kommunens økonomi. På den ene side ønsker vi alle de lavest mulige skatter og den højest mulige service. På den anden side er det vel rimeligt, at man betaler for at trække på en ydelse. Der er jo også en vis egenbetaling i kommunens daginstitutioner, siger Lars Simonsen (R), der er formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune. Han mener, at et fast gebyr på 1000 kroner er en balanceret løsning.

- De koster det samme at sætte en byggesag i gang, og 1000 kroner er ikke et større beløb end at det kan betales. Vi stod ved budgetforhandlingerne sidste efterår og skulle finde 20 millioner kroner, og et byggesagsgebyr vil indbringe omkring 1 million kroner årligt, siger Lars Simonsen.