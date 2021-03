ifølge fiskerne i Gilleleje vil den kommende havvindmøllepark ved Hesselø medføre et betydeligt indtægtstab. Nu vil politikerne have kompensation til dem i form af nye fiskeområder.

Artiklen: Stor bekymring over vindmøllepark: Politikere bakker fiskerne op

Stor bekymring over vindmøllepark: Politikere bakker fiskerne op

Gilleleje-fiskerne er bekymrede over udsigten til at miste vigtigt område til Hesselø Havvindmøllepark. Nu får de støtte fra lokalpolitikere.

- Man bør kigge på at åbne andre steder, hvor der i dag er lukket, så vores fiskere stilles status quo.

Sådan lyder det fra formand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) på vegne af udvalget Udvikling, by og land, der har indsendt et høringssvar til Energistyrelsen.

Ifølge erhvervsfiskerne i Gilleleje mister de en vigtig fiskeplads med den endelige placering af Hesselø Havvindmøllepark i det sydlige Kattegat. Her trawler de jomfruhummer, som udgør en betydelig del af deres indtægt, men det vil der som udgangspunkt blive sat en stopper for under og efter etableringen af havvindmøllerne.