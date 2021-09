Hærhjemmeværnet består af fastansatte stabe, officerer og befalingsmænd af reserven, samt frivillige soldater i de lokale enheder. Foto Hjemmeværnet

Større militær øvelse i hele Østdanmark

Nordsjælland - 16. september 2021 kl. 09:25 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Hjemmeværnet afvikler i den kommende weekend en større øvelse sammen med Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og politiet. Øvelsen er den største siden COVID-19 nedlukningen, og den finder sted på Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster og omfatter mere end 1000 soldater.

Hjemmeværnet har de seneste år arbejdet med at skærpe sin militære profil og har fået en vigtigere rolle i det såkaldte territiorialforsvar, altså forsvaret af Danmarks egne grænser.

Hjemmeværnets nye opgaver afspejler den sikkerhedspolitiske situation Danmark står i. At den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig ligger for professor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet helt klart.

- Sikkerhedspolitisk står Danmark i en ny situation. Det har vi gjort siden 2014, hvor Rusland gik ind og tog Krim. Det har ført til modsætningsforhold mellem NATO og Rusland. Vi skal i NATO afskrække mod et russisk angreb. I forhold til den kolde krig, er Danmark ikke længere fronlinjestat, men et opmarchland for allierede styrker, er Peter Viggo Jakobsen citeret for i pressemeddelelsen om øvelsen.

Netop opgaven med at modtage allierede styrker er et vigtigt element i weekendens øvelse. Her skal Hjemmeværnet blandt andet træne bevogtning og eskortering.

Og det kan derfor også påvirke trafikken i kortere perioder, når flere kolonner af køretøjer bliver eskorteret rundt på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Opgaven med at passe på allierede styrker, der ankommer til Danmark i en krisesituation, er en af Hjemmeværnets vigtige opgaver. Og selvom risikoen for krig er lille, så handler et stærkt Hjemmeværn også om, at vi skal afskrække potentielle modstandere, så krigen aldrig kommer, fortæller chef for Landsdelsregion Øst, oberst Peer Sander Rouff.

- Når vi tager Danmarks sikkerhed alvorligt, er vi med til at minimere risikoen for, at potentielle modstandere ønsker krig. Dygtige, veluddannede soldater og militære enheder forebygger krise og krig ved at vise, at det ikke kan betale sig at angribe mål i Danmark. Derfor har vi i Hærhjemmeværnet skarp fokus på vores militære evner, siger han

Under øvelsen skal Hjemmeværnet træne mange forskellige militære færdigheder. Ud over øvelse af evnerne til at passe på allierede styrker, som kaldes værtsnationsstøtte, vil der under øvelsen samtidig blive trænet samarbejde med store dele af Forsvaret, politiet, lufthavne, Bornholmslinjen og Beredskabsstyrelsen.