Større kvindedfald end mandefald i Forsvaret

»Det kunne være mig«. For små fem år siden var en gymnasieelev fra Greve i København byen med sin far. Her så de så Livgardens vagtkompagni marchere ned gennem Købmagergade. Som så mange andre gardere er hun - for gymnasieleven er af hunkøn - arveligt belastet med en far, der selv har været garder, så da ideen opstod der på gaden, var tanken ikke fremmed for hende.