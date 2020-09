Støjende motorvej kan blive overdækket

- Vi sætter vores planlægningsfolk sammen med Henning Larsen Architects med en opgave om at forme to til tre forslag på, hvordan det kan blive en spændende by med en overdækning af motorvejen. Sideløbende arbejder Ingholt Consult videre med det økonomiske aspekt i projektet. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan få enderne til at mødes. Vi skal have et grundlag økonomisk og lovmæssigt, inden vi kan komme videre i processen.