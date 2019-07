Se billedserie Hovedet er inspireret af den græske gudinde Hygieia. Kunstner Misja K. Rasmussen er glad for, at værket nu er vendt tilbage til Ølsted Kro og Skultpurpark, hvor det skal udstilles for første gang.

Stjålet kæmpehoved fundet i skur

Nordsjælland - 19. juli 2019 kl. 20:23 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To skulpturer i form af et klassisk, græsk hoved på over en meter og en fod af tilsvarende størrelse forsvandt i pinsen fra skulpturparken ved Ølsted Kro og fredag eftermiddag blev hovedet fundet, da en borger genkendte hovedet i et skur i Hundested.

Det fortæller kunstneren bag de to værker, Misja K. Rasmussen, der bor i Italien, hvor han har støberi.

- Hovedet er inspireret af den græske gudinde Hygieia, der betyder sundhed og velvære. Hun er i øvrigt datter af guden for medicin, så det er et kunstværk, der har nogle stærke kræfter, og det er smukt, at det sådan vender tilbage, siger en glad Misja K. Rasmussen på en telefon fra Italien.

Da hovedet og den store fod blev stjålet, blev tyveriet meldt til politiet. Misja K. Rasmussen tog da også fat i Nordsjællands Politi igen, da han fredag fik et tip og et billede af det forsvundne hovede. Billedet viser et skur med åben dør, hvor Hygieia kigger ud inde fra skurets mørke.

Skulpturen er ikke det originale kunstværk, men en gipsmodel, som er forberedt til afstøbning.

- Jeg er glad for, at dem der har gjort det, nu måske kan stilles til ansvar, og at skulpturen, som er et helt nyt værk, der aldrig har været udstillet før, nu kan vises i skulpturparken ved Ølsted Kro, siger Misja K- Rasmussen.

Nordsjællands Politi bekræfter, at der er modtaget et tip om at den stjålne skulptur befandt sig et sted, hvor den ikke burde være.

- Vi har fundet hovedet men mangler stadig foden. Derfor arbejder vi videre med sagen blandt andet for at finde ud af, om ham der havde hovedet stående kan sigtes for hæleri, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Dan Houtved.

Ingen er endnu sigtet eller anholdt i sagen.

