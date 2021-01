Stille nytår for brandvæsenet i Nordsjælland

- Vi har kun kørt 10 ture i hele vores område, plus nogle meldinger om automatiske brandalarmer, men det er ikke nytårsrelateret. Det har været en stille og rolig nytårsaften, og der er flere stationer, der slet ikke har været ude at køre, og det er meget usædvanligt. Men det er jo kun glædeligt, fortæller Ole Hermansen, indsatsleder i Frederiksborg Brand & Redning.

Der har i år ikke været nogen tilfælde af, at personer har angrebet eller fyret fyrværkeri af mod brandvæsenet, hvilket indsatslederen også glæder sig over.

Brandvæsenet i Hillerød blev kaldt ud til en enkelt brand klokken 00.22 på Tolvkarlevej, hvor der var gået ild i en sofa i kælderen. Hvad branden skydes, undersøger politiet nu, men man mener, at det skyldes et stearinlys.

Her var man ude at køre i alt fire gange, hvoraf den ene kørsel viste sig at være en falsk alarm forårsaget af madlavning. Derudover var man ude til to containerbrande i Birkerød-området, samt en brand i en bolig i Allerød.

Her betød en ildebrand i et juletræ, at to beboere - en 81-årig mand og en 73-årig kvinde - i et hus på Melchiorsvej måtte på skadestuen.