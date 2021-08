Se billedserie Fremtiden brænder efter bedre løsninger ikke mere vækst, var budskabet fra den hurtigsnakkende fremtidsforsker Anne Skare Nielsen. Foto: Casper Birch Buchberg

Stil dig på den rigtige side af fremtiden

Nordsjælland - 28. august 2021 kl. 08:00 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Brænd dine skibe og smid også det gamle Matador-spil på bålet, for vi står på en helt ny spilleplade med helt andre regler. Metaforerne var mange, da fremtidsforsker eller »chief futurist«, som hun selv kalder sig, Anne Skare Nielsen fredag morgen åbnede Nordsjællands Erhvervskonference med veloplagt inspiration til dagens debat om, hvad der kan samle Nordsjælland. Den om skibene er legenden om søfareren og erobreren Hernán Cortes, der i 1500-tallet lagde ind til Vera Cruz i Mexico, hvor han og hans soldater mødte stor modstand og derfor ødelagde han sine egne skibe, så der kun var en vej: fremad. Vi står i samme position i dag, understregede Anne Skare Nielsen.

Læs også: Erhvervslivet efterlyser tættere samarbejde i Nordsjælland

- Lige nu er vi i en episk tid. En hel planet har siddet i corona-lockdown i halvandet år. Har I prøvet det før? Jeg har ikke, sagde hun og fortsatte:

- Denne periode minder om tiden lige efter 2. verdenskrig. Alle de gamle, hvide mænd var døde, så der var ikke nogen tilbage, som kunne sige, at vi gør, som »vi plejer«, og når alt er smadret og ødelagt, så er det en kæmpe mulighed for at gøre noget andet, fortsatte tankerækken.

Ikke vækst men bedre løsninger Og det »andet« vi som mennesker og virksomheder skal bygge op nu handler ikke om at vækste ved at lave mere end vi gjorde tidligere men om, at vi skal skabe bedre løsninger.

Det er dog ikke let at skifte sit fokus fra mere til bedre og her kommer Matadorspillet ind i billedet. For at vinde i Matador, så skal alle de andre spillere miste alt. De skal tabe, for at du kan vinde.

- Vi har lært, at vi kommer ind i livet, får et CPR-nummer, og så er vi på spillepladen, hvor vi skal holde hjulene i gang, men det spil holder ikke mere, for nu ændrer spillets regler sig. I Matador er valutaen tid og penge men i fremtiden hedder valutaen visioner og skaberkraft.

Alle skal vinde - Det kræver nye forretningsmodeller. Vi skal finde ud af, hvad verden har brug for, og vi skal løse det undervejs på en måde, så alle kan vinde uden at nogen taber. Det er det moment, hvor vi bliver kaldet til handling, og det skal vi øve os i hver eneste dag, understregede Anne Skare Nielsen og mindede forsamlingen om, hvordan den teknologiske udvikling overtog typograffaget.

- Hvis du gør som typograferne, så står du på den forkerte side af fremtiden, lød det.

Lyt til dine medarbejdere Men, hvad er det så moderne ledere skal gøre for at være parate til de nye tider - det handler i høj grad om at lytte til sine medarbejdere.

- At skabe mere - det kan vi godt forestille os. Det er noget med drift, flere ansatte og en større firmabil, men hvordan skaber vi en bedre verden, hvor der er plads til mennesker og til bæredygtighed? Hvor vi går hjem hver dag og siger: »Hvor er jeg glad for mit arbejde?«, spurgte Anne Skare Nielsen og smed lidt statistik i halen på sine retoriske spørgsmål. En undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde medarbejder overvejer at sige op.

Det nutidens og ikke mindst fremtidens medarbejdere forventer af deres arbejdsplads er, at de skal løse opgaver, som giver mening, og det er stærke fællesskaber, der skal finde løsningen på fremtidens problemer.

- Når I kommer hjem fra konferencen her og snakker visioner med jeres medarbejdere, så lytter I bare til, hvad de har at sige. Spørg, hvad de godt kunne tænke sig og sig ikke andet end: »Nåå?«, »Interessant« eller »Spændende«.

Slip kontrollen - Folk vil gerne bidrage. Det betyder, at du som leder skal slippe kontrollen. Du skal udstikke en retning og stole på, at dine dygtige medarbejdere godt kan finde ud af det, sagde hun.

Det sagde borgmestrene 28. august 2021 kl. 07:59