Stemmeslugere priser midten

Nordsjælland - 08. juni 2019 kl. 03:53 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med henholdsvis 12.703 og 11.637 personlige stemmer kom den radikale Martin Lidegaard og Sophie Løhde (V) ind som topscorere i Nordsjællands Storkreds ved onsdagens valg. De to glæder sig over midterpartiernes fremgang - men har en forskellig vurdering af den politiske situation, på dagen hvor partierne har præsenteret deres krav for Mette Frederiksen (S), der leder arbejdet med at danne en ny regering.

- Vi har været på det første besøg hos Mette Frederiksen. Vores første mål er at få en stabil regering, vi kan holde af, og som sørger for forbedringer på områderne klima, børn og udlændingepolitik. Jeg synes man kan mærke, at man er meget opmærksomme på tonen og måden, man forhandler på. Der er en god grundfornemmelse og jeg håber det kan holde, siger Martin Lidegaard, der tilføjer, at han ikke har oplevet et større værdiskred siden valget i 2001.

- Dengang var det med omvendt fortegn. Vælgerne søger nu midterpartiener og Venstre også på vej mod midten. Der er et kæmpe momentum lige nu og jeg er meget fortrøstningsfuld, siger Martin Lidegaard der sidder i baggrundsgruppen for de to radikale forhandlere Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen.

Mindre fortrøstningsfuld er Sophie Løhde, der et stykke tid endnu er fungerende innovationsminister.

- Valgresultatet giver alt andet lige en skrøbelig parlamentarisk situation. Midterpartierne har vundet valget. V, K og de radikale er gået frem, mens Enhedslisten - og Socialdemokratiet - gået tilbage. Vi har derfor på det første forhandlingsmøde gentaget tilbuddet om et regeringssamarbejde, der kan samle Danmark hen over midten. Men det har Mette Frederiksen afvist - og jeg tror ikke det kommer til at ske lige med det første. Min bekymring er, at en mindretalsregering vil tage farve af de partier, der skal støtte den. Det kender vi fra os selv. Giver man efter for Enhedslistens økonomiske krav, bliver Danmark fattigere og ikke rigere, siger Sophie Løhde.