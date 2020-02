59-årig mand er mistænkt for at have voldtaget sin kones børn tilbage i 1990?erne. Den yngste pige var bare 2-3 år gammel, da det skete. Foto Hans Jørgen Johansen

Stedfar fængslet for serie-voldtægt

Nordsjælland - 27. februar 2020 kl. 14:16 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 59-årig mand blev af retten i Hillerød varetægtsfængslet i to uger. Han er sigtet for i perioden 1996-97 at have voldtaget sin steddatter flere gange, da denne var blot 2-3 år gammel.

Også en ældre søster, som da var cirka 10 år, har fortalt, at hun blev voldtaget. Den yngste søster, som tidligere offentligt har fortalt om de overgreb, hun oplevede som helt lille, poltianmeldte sin stedfar tilbage i august 2018, men på grund af travlhed hos politiet, blev manden først anholdt onsdag.

Overgrebene skete, mens den nu 59-årige mand i en periode på halvandet år var gift med en udenlandske kvinde og boede sammen hende og hendes tre børn i Halsnæs kommune.

Datteren har fortalt politiet, hvordan hun så sin storesøster blive voldtaget, mens der kørte pornofilm på fjernsynet.

- Han lagde hende på sofaer og voldtog hende. Hun kravlede ud i køkkenet og gemte sig, og prøve at få lydene til at gå væk, refererede Bente Schnack, som fortalte at den ældste pige skrev ned, hver gang hun blev voldtaget, og at det skete 13 gange.

Den 59-årige mand er tidligere straffet med bøde for blufærdighedskrænkelse, da han blev fundet skyldig i at vise pornofilm for de to ældste børn, mens han onanerede. Et forhold, der blev anmeldt af Frederiksværk Kommune. I 2001 blev han straffet, også med bøde, for at være i besiddelse af børneporno.

Politiets afhøringer af familie og bekendte, som blev fremlagt i retten, fortalte om massevis af mistanker om overgreb og forsøg på overgreb på små og større børn, både i familien og blandt bekendte.

Den 59-årige nægter sig skyldig.

Der er nedlagt navneforbud i sagen.