Novafos har screenet drikkevandet fra sine 17 vandværker og har ikke fundet stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier. Foto Maj-Britt Holm

Stadig rent vand i hanerne

Nordsjælland - 27. februar 2020

Af Jesper Sabroe

En ny screening for pesticider viser, at drikkevandet fra Novafos, der leverer vand til cirka 300.000 forbrugere i Nordsjælland og Københavns omegn, opfylder Miljøstyrelsens grænseværdier, når det gælder grænserne for pesticider og pesticidrester. Novafos har screenet drikkevandet fra sine 17 vandværker for 414 pesticider og pesticidrester- uden at finde stoffer i mængder over Miljøstyrelsens grænseværdier.

Novafos har på eget initiativ valgt at gennemføre undersøgelsen, som ligger ud over de krav til analyser, der gælder for kommunale vandselskaber i Danmark.

- Undersøgelsen viser, at der er en diffus påvirkning på et lavt niveau, men der stadig er godt rent vand til forbrugerne. Vi vil gerne forsikre forbrugerne om, at man på den ene side skal være opmærksom og beskytte vores grundvand. Det er det Miljøstyrelsens screeninger skal sikre. Men når det gælder drikkevandet, så leverer vi i dag rent vand, som man roligt kan drikke. VI vil gerne med vores screenign være med til at fjerne nervøsiteten hos vandforbrugeren. Vores fund giver ikke anledning til bekymring, siger Novafos vandchef Bo Lindhardt

Novafos undersøgelse af drikkevandet fra vandværkerne omfatter de samme 414 pesticider og rester, som Miljøstyrelsen lige har undersøgt i en landsdækkende stikprøvekontrol af grundvand.