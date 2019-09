Discgolf spilles med en frisbee. Her fra Danish Disc Golf Tour i 2017, hvor en af turneringerne blev holdt nær RUC i Roskilde. Foto Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Spillepenge bliver til mere friluftsliv

Nordsjælland - 13. september 2019 kl. 13:16 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En discgolf bane i en skov, en Frank Jæger-rute gennem landskabet, en løbevogn, så løbere kan have en handicappet ung med ud på tur er blandt de nordsjællandske projekter, der netop har fået støtte af Friluftsrådet.

Friluftsrådets uddeler nu landet over i alt seks millioner kroner til 71 projekter, der skal skabe bedre naturforståelse i hele landet og få flere ud i naturen. I Region Hovedstaden har 13 projekter fået i alt 1,16 millioner kroner i tilskud - og af dem ligger otte af projekterne i Nordsjælland.

Udlodningsmidler til Friluftsliv stammer fra overskuddet i Danske Lotteri Spil A/S samt et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Friluftsrådet modtog i alt 231 ansøgninger om tilskud til de to temaer: »Flere ud i den nære natur« og »Bedre forståelse af naturen«, som havde frist 1. juni 2019.

- Det er dejligt at se, at der er så mange ildsjæle rundt om i landet, som brænder for at skabe nye muligheder for friluftsliv. Vi har måttet prioritere benhårdt denne gang, og noget af det, vi har lagt stor vægt på, er, at det er projekter drevet af frivillige kræfter, at det kommer mange til gode, og at det skaber nye muligheder for friluftsliv, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

I Nordsjælland får Egedal Kulturelt Samråd tilskud til et projekt, der kobler natur, kultur og litteratur via oplevelsesture gennem det landskab, hvori forfatteren Frank Jægers »Hverdagshistorier« udspiller sig. Samrådet for 40.000 kroner, der skal bruges til tre landartinstallationer.

Frederikssund-Slangerup Disc Golf Klub får 95.000 kr til at anlægge en Disc golf bane i Lystrup skoven, mens Bofællesskabet Lykke Marie i Frederikssund får 33.700 kr til at købe en løbevogn og etabering af løbehold, hvor frivillige løber med unge med multiple handicaps.

Spejdergruppen Svaneungerne i Frederikssund får 50.000 kr som hjælp til etablering af bålhytte med to sheltere.

Lidt længere nordpå får Halsnæs Naturklub 23.000 kr til at købe udstyr til fuglekiggeri, så man kan formidle viden m fugle for skoleelever og familier.

Badeklubben Trekanten i Hundested får 75.000 kr i tilskud til en mobilsauna til glæde for badestranden Trekantens helårsbadere.

Og helt ude i vandet får Halsnæs Foreningen Hunderevet 175.000 kr til at dække udgifter til snorkelspots, skilte, trapper og events i forbindelse med planerne om at genetablering af et stort stenrev ved Hundested.

Endelig får Hillerød Æbletræernes Venner 17.600 kr som tilskud til espalierhegn for at kunne formidle over for lokale borgere, skoler og dagtilbud.