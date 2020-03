Hjælpepakkerne giver lidt mental ro, fortæller direktør for Erhvervshus Hovedstaden Liselotte Hohwy Stokholm. Pressefoto Foto: LYDERS

Sparring til corona-ramte firmaer

Nordsjælland - 21. marts 2020 kl. 15:07 Af Jesper Guldbrandsen Lund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange små og mellemstore virksomheder i Nordsjælland er allerede nu kraftigt mærkede af corona-krisen og står i en situation, hvor kunderne er væk, og likviditeten er udfordret.

Foruden de økonomiske hjælpepakker fra staten og forskellige lokale tiltag, er

der også gratis hjælp at hente hos Erhvervshus Hovedstaden, som onsdag oprettede en hotline for at hjælpe virksomhedsejere og selvstændige erhvervsdrivende med sparring.

Bag hotlinens telefonnummer gemmer sig 40 forretningsudviklere, der typisk har ledelsesbaggrund fra det private erhvervsliv.

De har helt aktuelt overblik over alle regeringens hjælpepakker og kan rådgive den enkelte om, hvilke muligheder, der kan være gode og aktuelle at benytte sig af. Al sparring er uvildig og fortrolig - og helt gratis.

Og hotlinen er allerede blevet flittigt brugt af et nordsjællandsk erhvervsliv, der er voldsomt under pres lige nu. Inden for det første døgn har man allerede haft over 100 henvendelser.

- Krisen rammer generelt, men især turismebranchen, som man slår sig meget op på i Nordsjælland, er udfordret. Den har mærket det hurtigt, beretter direktør for Erhvervshus Hovedstaden Liselotte Hohwy Stokholm.

Hun kan dog også fortælle om måske ikke optimisme men så en vis lettelse over regeringens millardstore hjælpepakker.

- Pakkerne betyder meget. Det giver lidt mere mental ro på et spinkelt grundlag, at man ikke bare står til at skulle lukke, siger hun.

Og samtidig viser henvendelserne, at kreativiteten er stor i det trængte erhvervsliv.

- Vi får ikke kun spørgsmål om hjælpepakkerne, mange tænker også allerede i nye markedsmuligheder og salgskanaler, som vi også kan vejlede dem om, fortsætter Liselotte Hohwy Stokholm.

Ud over at være direktør for Erhvervshus Hovedstaden er hun også bestyrelsesmedlem i Videncenteret C4 på Krakasvej i Hillerød.

Liselotte Hohwy Stokholm anbefaler - ud over hotlinen - også alle at benytte sig af hjemmesiden virksomhedsguiden.dk, hvor der sker løbende opdateringer.

Det er i øvrigt ikke kun under corona-krisen, at Erhvervshus Hovedstaden står klar med sparring. Tilbud om uvildig specialiseret sparring er permanent - og gratis, da det allerede er betalt for via erhvervsfremmesystemet og kommunernes erhvervsservice.

Erhvervshus Hovedstadens hotline kan kontaktes på tlf. 4188 6667

Officiel telefontid er kl. 8-18, men man vender tilbage på alle opringninger.

Man kan både få sparring på telefon og via skype - evt. ved aftale om senere opringning.