Spareplan for trafik er geografisk skæv

Et flertal i regionsrådet støtter en besparelse på 15 mio. kr, Ifølge Movias idekatalog kan det ske således:Linje 40E afkortes til DTU og fortsætter ikke til Skodsborg. Besparelse 1 mio. kr.Linje 55E mellem Allerød, Furesø og Ballerup nedlægges. Besparelse 6.9 mio. kr.Linje 350S Afkortes til Malmparken St. Besparelse 3 mio. kr.Linje 120 Region H’s finansiering ophører. Besparelse 0,8 mio. kr.Frederiksværkbanen skal have to hurtig tog og et stoptog - i stedet for et hurtig tog og to stoptog. Desuden fjernes halvtimetog lørdage. Besparelse 2,4 mio. kr.Lille Nord får reduceret betjening mellem Hillerød og Fredensborg. Besparelse 0,5 mio. kr.Gribskovbanen skal køre timedrift i stedet for med halvtimetog lørdage. Besparelse 0,4 mio kr.I alt en besparelse på 15 mio. kr.