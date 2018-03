Spareplan for busser udskudt

Planerne om at spare på de regionale busser og tog i 2019 tages nu af bordet efter godt regnskab fra Movia. Foto Movia

Nordsjælland - 06. marts 2018 kl. 03:43 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke længere behov for at spare på de regionale buslinjer i 2019. Blandt andet betyder øgede billetindtægter og lavere driftsudgifter for lokalbanerne og de regionale busser, at Region Hovedstadens betaling til trafikselskabet Movia for 2017 bliver betydeligt mindre end budgetteret, hvilket giver regionen penge retur, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er nu så meget luft i budgettet, at vi kan afblæse de besparelser, som ellers har været udmeldt, fortæller formand for regionsrådets trafikudvalg Jens Mandrup (SF).

Han understreger dog, at det kun gælder for 2019, og at der stadig vil være behov for besparelser i 2020 og 2021 i de dele af den kollektive trafik, som regionen har ansvaret for.

- Men i stedet for at skulle finde 60 millioner årligt, betyder de nye tal fra Movia, at vi kan nøjes med at spare 40 millioner kroner, siger han.

De besparelser, der har været i spil, var blandt andet færre afgange på bus 380R, linje 600 S og Frederiksværksbanen, og en afkortning af ruten for 150S, samt nedlæggelse af linje 320 mellem Helsinge og Frederikssund og samtlige natbusser.

Anne Ehrenreich (V), der også sidder i trafikudvalget, glæder sig over udviklingen.

- Det giver os ekstra tid til at finde holdbare løsninger, så vi fortsat kan sikre borgere i Nordsjælland gode bus- og togforbindelser, siger hun.

Det er Movias regnskab for 2017, som netop er offentliggjort, der udviser et bedre regnskabsresultat end forventet.