Sparekrav på uddannelser vil ikke være savnet

Nordsjælland - 07. oktober 2019 kl. 09:43 Af Joram G. Menzer

Det vækker glæde på nordsjællandske uddannelser, at regeringen foreslår, at de årlige besparelser på uddannelsesområdet på to procent stoppes.

- Hos os betyder det, at vi ikke mister 9 millioner kroner i år, og det svarer til cirka 18 stillinger.

Sådan lyder reaktionen fra René Van Laer, der er direktør for Nordsjællands største uddannelsesinstitution UNord, på regeringens forslag om at stoppe besparelser på uddannelsesområdet.

Besparelserne er en del af omprioriteringsbidraget, som siden 2016 blandt andet har betydet, at gymnasierne hvert år har skullet spare to procent. Besparelserne har allerede haft store konsekvenser på UNord, som har 5500 elever, 650 medarbejdere og otte adresser i hele Nordsjælland.

- Vores undervisere har fået en meget større belastning, og en del af undervisningen har vi været nødt til at lægge om til digital undervisning, fordi vi ikke har råd til at have lærere til alle lektioner, siger René Van Laer, der mener, at man nu har skåret helt ind til benet, og at det derfor er i sidste øjeblik, at besparelserne bliver stoppet.

- Det ville have gjort ekstra ondt, hvis vi endnu et år havde mistet 9 millioner kroner, siger René Van Laer, der glæder sig over, at det ser ud til, at der er bred politisk opbakning til at stoppe besparelserne.

Også hos rektorerne på henholdsvis Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium er der glæde at spore.

- Jeg er meget glad for og lettet over, at de besparelser nu bliver stoppet, siger rektor på Birkerød Gymnasium Anders Kloppenborg, mens rektor på Nærum Gymnasium Niels Hjølund Pedersen er enig med UNords direktør René Van Laer i, at det er i sidste øjeblik, at besparelserne annulleres.

- Det er ikke længere bare flødeskummen, man fjerner, man har virkelig skåret helt ind i benet, så det betyder sindssygt meget, hvis besparelserne bliver stoppet nu, siger Niels Hjølund Pedersen.