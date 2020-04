Sparekniv mod bus og tog

Færre afgange med bus og tog, og busruter som helt nedlægges. Det er indholdet af et sparekatalog, som Movia har udarbejdet til Region Hovedstaden. Baggrunden er, at regionens budget til kollektiv trafik til næste år vil blive overskrevet med 20 millioner kroner, hvis den nuværende trafik opretholdes.

- Vi mister billetindtægter, fordi busserne især i København og i Københavns omegn - men også busserne på motorvejen - ikke kan ikke komme hurtigt frem i trafikken. Det giver en dårligere service, som betyder at vi mister passagerer, samtidig med at, der må sætte flere busser ind per rute, hvilket giver en dyrere drift. Det er en ond spiral, siger Jens Mandrup (SF), formand for regionens trafikudvalg.