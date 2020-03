Sophie Løhde: Kæresten i karantæne

En af de personer, der er sat i hjemmekarantæne efter at have været i kontakt med den coruna-smittede tidligere fodboldspiller Thomas Kahlenberg, er Brøndbys adm direktør Ole Palmå. Men hans kæreste, Venstres politiske ordfører Sophie Løhde, er ikke sat i karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det oplyser Sophie Løhde torsdag i et opslag på Facebook.

- Jeg kontaktede naturligvis straks Styrelsen for Patientsikkerhed, da jeg sent i går aftes på Christiansborg fik oplyst, at min kæreste var blevet kontaktet af sundhedsmyndighederne og sat i hjemmekarantæne i 14 dage. Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget en konkret vurdering af mig, og jeg er ikke sat i hjemmekarantæne, da jeg ikke er i risiko for at være blevet smittet af Ole Palmå, der i øvrigt ikke er konstateret smittet, men sat i hjemmekarantæne ud fra et forsigtighedsprincip. Sundhedsmyndighederne har endvidere oplyst mig, at heller ingen personer som jeg har mødt de sidste dage er i risiko på grund af mig, og det er jeg naturligvis glad for, da jeg ikke ønsker at nogen skal blive nervøse. Ingen af de personer som Ole har mødt og været i kontakt med de sidste par dage er sat i hjemmekarantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er jeg heller ikke. Jeg vil naturligvis savne Ole rigtig meget de næste uger, hvor han vil opholde sig alene i et sommerhus, hvor han følger myndighedernes anvisninger til punkt og prikke. Sundhedsmyndighederne har overfor mig oplyst, at jeg kan passe mit arbejde helt normalt, og det vil jeg selvfølgelig gøre, skriver Sophie Løhde.