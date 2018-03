Sommerhuse stiger i pris

Salget af sommerhuse er på vej i vejret. Ikke alene er foråret og forsommeren højsæson for handler med fritidshuse. Over en årrække har priserne også været stigende, viser en ny analyse fra Realkredit Danmark.

Fremgangen skyldes bl.a., at der sidste år kom nye regler for sommerhuse. I dag kan man låne 75 procent af sommerhusets værdi som realkreditlån mod tidligere 60 procent. Netop adgangen til billigere finansiering har mange sommerhusejere benyttet sig af, oplyser Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig. Han peger dog på, at interessen for at købe sommerhus allerede steg i 2015, før de nye regler trådte i kraft.