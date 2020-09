Lidt for billige cykler på et loppemarked, vakte mistanke

Solgte stjålne cykler på loppemarked

Prisen var god lørdag på et loppemarked ved Gadekærdsvej i Helsinge. Kun nogle få hundrede kroner for cykler til en værdi af omring 5-6.000 kroner. Måske også for god, mente en anmelder, der ringede til politiet, da han så cyklerne - og at der lå afklippede låse i traileren til sælgers bil.