Søndag tændes 2. lys i verdens største adventskrans

Lysene er 220 meter høje og søndag tændes lys nummer to i den adventskrans, der nu kan kalde sig verdens største.

Det er Øresundsbron, der satte den særlige julerekord tirsdag i denne uge. De fire bropyloner er udsmykket med lys, som tændes et for et for hver søndag i advent og tirsdag kunne Svensk Radio P4 Malmöhus fortælle, at broen havde sat en verdensrekord. Julelysene i pylonerne viser sig nemlig at være verdens største adventskrans.

Men Øresundsbrons var ikke ude efter en rekord, da det blev besluttet at sætte lys på de fire pyloner, skriver nyhedsbrevet Fokus Øresund. Ideen opstod blot på et internt møde i oktober, da det viste sig, at det ikke var muligt at julepynte broen med en lyskæde på samme måde som tidligere år.