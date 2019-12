Sølvmåge med udlængsel

Sølvmåger ses året rundt blandt andet på havnen i Gilleleje. De er helt almindelige og blandt de oftest sete af de store måger herhjemme. Alligevel tog fotograf Per Vinis et par billeder af en af slagsen forleden på havnen, da han kunne se - og fotografere - at den var ringmærket. Og det viste sig, at mågen var klækket i det østlige Litauen.

- Jeg sendte oplysningerne om ringen til Ringmærkningscentralen, som hører under Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Og et par dage efter kom der svar, at Sølvmågen var blevet ringmærket som unge i Litauen nær grænsen til Hviderusland for to et halvt år siden. Det er interessant at få at vide, at den har så fløjet små 900 km for at slå sig ned i Gilleleje, siger Per Vindis, der har delt sine billeder med Amtsavisen og på Gilleleje-gruppen på Facebook.