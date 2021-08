Send til din ven. X Artiklen: Søger om særlig tilladelse til at udvide råstofgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Søger om særlig tilladelse til at udvide råstofgrav

Nordsjælland - 27. august 2021 kl. 04:00 Kontakt redaktionen

Af Jesper Sabroe

Forsinkelse af Råstofplan 2016/2020 har fået Tulstrup Sten og Grus til at søge om lov at grave efter råstoffer i et område, som ikke er dækket af den gældende råstofplan. Naboer ikke glade ved tanken

Region Hovedstaden har her i sommer modtaget en ansøgning fra TSG, Tustrup Sten og Grus, der søger om regionsrådets tilladelse til at grave efter sand på et område, der ligger umiddelbart op til TSG grusgrave Landerslev, der ligger i Hornsherred mellem Landerslev og Lyngerup.

Det fremgår af en meddelelse til regionsrådets miljøudvalg

Området var egentlig godkendt som graveområde i regionens Råstofplan 2016, som oprindelig var politisk godkendt, men derefter i 2019 blev underkendt af Miljøklagenævnet. Området er derimod ikke med i Råstofplan 20212, som lige nu er den gældende råstofplan for Hovedstaden - mens man venter på at kunne godkende en ny revideret Råstofplan 2016/2020. Men sagen haster for TSG, der stort set har tømt det eksisterende graveområde i Hornsherred grusgraven, hvilket fremgår af ansøgningen. Og med mange store byggeopgaver i Nordsjælland er TSG på stadig udkig efter sand og grus. Derfor har man nu ansøgt om en tilladelse uden om alle råstofplaner.

Den tilladelse kan regionsrådet ifølge retningslinje 2 i Råstofplan 2012 vedtage. Her fremgår det, at: »En eventuel tilladelse til råstofindvinding uden for et graveområde kan kun meddeles efter samtykke fra regionsrådet..«

Af bemærkninger til retningslinje 2 i Råstofplan 2012 fremgår det, at: »Der kan opstå situationer, hvor det vil være hensigtsmæssigt at en særlig forekomst indvindes uden for et graveområde. Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå uden for de udpegede graveområder, når samfundsmæssige interesser taler for det, og når øvrige beskyttelsesinteresser ikke taler imod.«

Det samlede ansøgningsareal - inklusiv den eksisterende grusgrav er på 22,3 hektar, hvoraf de cirka 7,5 ha ligger uden for graveområde.

TSG har oplyst administrationen om, at de søger uden for graveområde, fordi de ikke kan skaffe tilstrækkeligt med materialer fra de aktive råstofgrave i regionen - hverken virksomhedens egne og andre - eller umiddelbart på den anden side af regionsgrænsen - til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel på produkter som sandfyld og bundsikringsmaterialer.

Regionens administration er ved at behandle ansøgningen.

Men i Landerslev er man ikke tilfredse med, at der er en bagvej til at kunne vedtage et graveområde uden at det sker via en råstofplan-proces.

Landerslev Bylaug har tidligere gjort indsigelser mod grusgraven i forbindelse med at råstofplanerne har været i høring.

- Min holdning er, at jeg synes firmaet skal følg de love og afgørelser, der er er taget af regionen - og så må man vente på, at den ny råstofplan bliver vedtaget. Jeg synes ikke det er rimeligt, at det sker uden om den normale procedure, siger Jørgen Markvard, kasserer i bylauget.

- Godt nok står der at regionsrådet kan gøre en undtagelse, hvis der er særlige forekomster i et område, men derude er det jo ikke en særlig forekomst men blot sand - jeg kan ikke vurdere, om det ikke er muligt at få sand andet steds fra. Men når vi skal tåle, at der graves grus og sand i vores lokalområde, så må det være på baggrund af nogle rimelige betingelser, som firmaet skal overholde. Og der mener jeg man bør vente til man vedtager den ny råstofplan, siger han.

Regionens Forretningsudvalg har på sit møde den 15. juni 2021 besluttet at sagen om den ny råstofplan udskydes indtil det har været muligt at indhente en udtalelse fra Miljøministeriet om, hvorvidt det er muligt at tilvejebringe en større andel af råstofferne via import og yderligere genbrug.

Vedtagelsen af Råstofplan 2016/2020 er således udskudt og det lige nu ikke fastlagt, hvornår planen forventes vedtaget.