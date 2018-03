Den sne- og isglatte morgen mandag gav travlhed hos Nordsjællands Politi og Falck. Her et billede fra et større uheld på Helsingevej, hvor en bil blev påkørt af en anden i en kurve.

Snekaos: Politiet rykkede ud til flere færdselsuheld på få timer

Formiddagens snevejr var medvirkende årsag til, at Nordsjællands Politi i løbet af et par timer fik anmeldelser om indtil flere færdselsuheld.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den første anmeldelse kom fra Møllerisvej i Hillerød klokken 10.18. Her var en varebil og en personbil stødt sammen og en kvinde blev kørt til undersøgelse på skadestuen, da hun klagede over mavesmerter efter uheldet.

På Helsingørmotorvejen skete to uheld. Det første uheld skete klokken 10.50 ved Hørsholm i sydgående retning og var et solouheld, hvor en mand kørte ud i midterrabatten og ramte autoværnet. Han blev kørt til undersøgelse på Herlev Sygehus.

En time senere skete endnu et uheld, denne gang 1000 meter før afkørsel 3 i sydgående retning. Her påkørte en lastbilchauffør en personbil. Der skete ingen personskade ved uheldet.

Klokken 11.09 mistede en kvindelig bilist fra Helsinge kontrollen over sin bil, da hun kom kørende mod nord på Helsingevej. Kvinden ramte en modkørende bilist, også en kvinde, ved uheldet.

Der skete ikke nogen alvorlig personskade, men den ene part måtte have hjælp fra redningsberedskabet for at komme ud af bilen. Begge kvinder blev kørt til tjek på skadestuen efter sammenstødet.

Også på Hillerødmotorvejen i nordgående retning ved Værløse skete der et uheld. Her kørte en bilist galt omkring klokken 11.30, hvorefter vejen kortvarigt var spærret, mens bilen blev flyttet ud i nødsporet.

I Hellerup blev to kvinder, der var passagerer i en Movia-bus kørt på skadestuen efter bussen klokken 10.36 skred ud på den glatte vej og ramte en stensætning.

Den ene kvinde havde pådraget sig en bule og en flænge i panden, da hun var faldet i bussen, da den påkørte stensætningen og den anden kvinde klagede over nakkesmerter.

På grund af uheldet var krydset Hellerupvej/Ryvangs Allé en overgang spærret.

Senere skete endnu et uheld på Gersonsvej, denne gang ud for nummer 67, hvor to biler stødte sammen i forbindelse med, at den ene foretog en U-vending. Der skete ingen personskade ved dette uheld.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at borgerne er særligt opmærksomme i trafikken, når Kong Vinter viser tænder.