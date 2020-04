Myndighederne har udpeget to steder til at huse hjemløse flygtninge, der er smittet med Covid-19. DF kritiserer. Foto: Lotta Lemche

Smittede hjemløse udlændinge sendes til Center Gribskov

Nordsjælland - 10. april 2020 kl. 13:14 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udlændinge uden lovligt ophold, der lever på gaden, kan nu testes af sundhedsmyndighederne. Hvis de konstateres smittet med Covid-19 (coronavirus), vil de blive indkvarteret i karantæne på Center Brovst i Nordjylland eller Center Gribskov i Nordsjælland, hvor der er karantænefaciliteter. Beredskabsstyrelsen vil stå for transporten.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside:

- Lige nu er der en gruppe af hjemløse udlændinge uden lovligt ophold, som risikerer at blive smittet. Det er skidt for dem selv og kan være en fare for andre. Derfor kan de nu blive testet. For eksempel af en udkørende enhed, der allerede tester andre socialt udsatte. Hvis de testes positive, vil de blive sendt i karantæne på et asylcenter. Her står der en seng og mad klar til dem. Der er også sundhedstilbud klar. Ligesom de kan tilbydes behandling for stofmisbrug. Efter håndteringen af Corona skal udlændinge, der opholder sig illegalt, selvfølgelig sendes hjem. Det ændrer vi ikke på.

Løsningen med indkvartering i Center Gribskov falder ikke i god jord hos Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.

- Det er helt uacceptabelt, at ministeren - igen egenrådigt - vælger at lade smittede, illegale udlændinge bo i Center Gribskov. Mange danskere bruger i disse tider skovene i Nordsjælland og vi ved, at det har været notorisk vanskeligt for myndighederne at få disse folk til at forstå, de ikke må gå. Jeg synes derfor, det er en helt forkert beslutning. De burde totalt isoleres. Men desværre har regeringen jo nedlagt planerne om øen Lindholm, siger Morten Messerschmidt.

Han kritiserer, at partierne i Folketinget ikke er taget med på råd.

- Jeg tror da, der er mange af os, som er valgt i Nordsjælland - og Nordjylland - der gerne ville have været konsulteret. Som et minimum ville vi kræve, at disse illegale udlændinge blev sendt ud af landet, når krisen er ovre, siger Morten Messerschmidt, der selv er valgt i Nordsjælland.