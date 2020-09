Flere elbiler giver behov for større kapacitet på elnettet - men måske rummer elbilerne også en fleksibel løsning. Her True Energys adm. direktør Charlotte Sand med app?en, der sikrer bilejere billigst og grønnest mulige opladninger. Og som måske rummer den fleksibilitet i elforbruget, som elselskaberne efterspørger. Foto Allan Nørregaard

Artiklen: Smart elbil-opladning kan løse problem for elnettet

Smart elbil-opladning kan løse problem for elnettet

I denne uge starter Radius Elnet og firmaet True Energy fra Hørsholm et forsøg, der skal vise om fleksibel opladning af elbiler kan aflaste elnettet i fremtiden.

Perspektivet er, at hvis man kan oplade de kommende mange el-biler fleksibelt, kan det måske formindske behovet for at udbygge el-nettet i forbindelse med den grønne omstilling.