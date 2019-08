I 2018 købte Nordsjællands Hospital 77.200 engangstallerkner til kantinen. I løbet af 2019 skal tallet gerne reduceres til næsten nul. Foto Allan Nørregaard

Slut med engangstallerkner på sygehus

Nordsjælland - 17. august 2019

Når personalet på Nordsjællands Hospital i Hillerød køber mad i kantinen til at spise på egen afdeling, så har de hidtil fået maden på en engangstallerken, som bare kan smides ud efter måltidet. Af samme grund indkøbte køkkenet i 2018 hele 77.200 engangstallerkener til kantinen. Men den trafik skal slutte nu.

Her efter sommerferien er engangstallerkenerne udfaset, i stedet er der indkøbt 1.500 ekstra almindelige tallerkener for at kunne imødekomme det daglige salg i kantinerne.

- Vi har besluttet at droppe engangstallerkenerne af hensyn til miljøet. Når vi er et køkken som er 60 procent økologisk, så synes vi ikke, vi kan forsvare at fortsætte med smid væk tallerkener, det hænger ikke helt sammen, siger køkkenleder Helle Steen Petersen.

I forvejen affaldssorterer man al plast, der går ind i køkkenet med madvarer i.

- Vi sorterer - og vasker - hård plast i tre og blød plast i to fraktioner. At vi dropper engangstallerkenerne vil give lidt mere opvask, men det tager vi med, siger hun.

For altid at have tallerkener klar til frokosten, er det dog vigtigt, at personalet ude på afdelingerne sørger for at få tallerkenerne retur til kantinen, hvis man har spist i afdelingen.

- På sengeafdelingerne kan man stille det på de madvogne som alligevel skal tilbage til køkkenet - ellers må man jo tage det brugte service med, når man køber mad næste dag, siger Helle Petersen.

Og det at få tallerkenerne tilbage til køkkenet er ikke den eneste udfordring. Det samme gælder for glas, krus og bestik som er rigtig svært at få i cirkulation. Bare i 2018 er der købt 7.500 glas og krus og 9.500 knive og gafler for at kunne følge med efterspørgslen, oplyser hospitalet.