især brandkvinder er der for få af. Foto: Anders Ole Olsen

Slut med at være »brandmand«

Nordsjælland - 08. april 2019 kl. 12:04 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandfolk er en mangelvare i Danmark, og især brandkvinder er der for få af. Det fortæller Torben Vesterskov Jensen, der er projektleder for BlivBrandmandNu, en kampagne Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk og Falck har lanceret for, blandt andet, at gøre op med stereotypen om brandfolk og for at få flere kvinder til at søge ind i beredskabet.

- Det er rigtig vigtigt for os at fortælle, at kvinder sagtens kan blive gode brandfolk, og de skal kunne identificere sig i jobbet, siger projektlederen og uddyber, at man af samme grund har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde på et mere kønneutralt ord for, hvad vi i dag kender som, »brandmænd«.

- Vi gør meget ud af at omtale det som brandfolk i stedet for brandmænd, når vi snakker i flertal, men vi har lidt svært ved at finde et alternativt ord for brandmand, for det er jo et veletableret ord ligesom formand, næstformand, skraldemand og så videre, uddyber Torben Vesterskov Jensen, og understreger, at man endnu ikke har fastlagt et ord, der kan erstatte »brandmand«.

Søger også mænd Det er dog ikke kun kvinder, man ønsker, skal have nemmere ved at identificere sig med jobbet, og at skifte ordet ud er blot et af flere tiltag, man gør for at skabe mere viden om, hvad brandfolk egentlig er, og dermed forhåbentlig kunne få ansat nogle flere i beredskabet.

- Vi mangler rundt regnet 400 brandfolk på landsplan, og jeg tror, der sidder mange, der faktisk måske gerne vil søge ind, men ikke gør det, fordi de tænker, at det at være brandmand, det passer ikke på dem. Men de fleste kan blive brandfolk. Brandfolk er ikke de her stereotype store og stærke fyre, der sidder på stationen og venter på, alarmen går. Det er helt almindelige mennesker, der er ude og handle eller sidder på kontoret, og pludselig skal rykke ud, når alarmen lyder. Der er brug for, at vi får ændret på danskernes billede af, hvad brandfolk er, siger Torben Vesterskov Jensen og uddyber, at så længe, man er i naturlig fysisk form, så kan man blive brandmand eller kvinde.

- Vi skal have fortalt hele Danmark, at det at være brandfolk er fedt, og det er et job, hvor man løfter i flok. Og lige nu mangler vi en større flok til at hjælpe os med det, fortæller han.

Man kan se en fuld liste over brandstationer der mangler folk, læse mere om, hvad det at være brandfolk vil sige og meget mere på www.blivbrandmandnu.dk.

