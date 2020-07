Skunkpåvirket bilist

En patruljevogn fra Nordsjællands Politi standsede klokken 2.25 natten til søndag en bil på Bregnerødvej i Birkerød. Føreren af bilen, en 23-årig mand fra Farum, er nu sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand - og for besiddelse af en smule skunk, oplyser Nordsjællands Politi.