Illustration af, hvordan den blå prik kan tage sig ud. Rendering: Nyt Hospital Nordsjælland

Skulpturel installation skal pryde nyt hospital

Nordsjælland - 02. juni 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Obelske Familiefond har meldt sig på banen med en donation til kunst på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Og Hvis nogen er i den tro, at indkøb af kunst til det kommende hospital kun handlere om at købe og hænge malerier op på en væg eller stille en skulptur op i hospitalets haver, så er det tid att revidere opfattelsen. For med de projekter, som indtil nu er foreslået , så er der en linje med installationskunst, der inddrager hospitalet og dets omgivelser og giver rum til refleksion.

Hospitalet har nemlig inviteret en række af samtidens mest vedkommende og inddragende kunstnere til at respondere på visionen om, at kunst er sundhedsfremmende. De har indsendt forslag til værker, der alle sammen passer perfekt til ideen om, at hospitalet ikke blot ønsker at kurere sygdomme, men også er stedet for refleksion over tilværelsens mening. Og altså med værker skabt specielt til hospitalet, ikke noget der tages ud af et magasin eller købes på et galleri.

Blå skive Et landskabsarkitektonisk værk af amerikaneren Maya Lin, kvinden bag blandt andet det tankevækkende og anderledes krigsmonument over USA's faldne under Vietnamkrigen, forsøges realiseret i samarbejde med Hillerød kommune. Og nu har Det Obelske Familiefond givet tilsagn om at støtte realiseringen af et værk »Blue Dot« foreslået af schweiziske Roman Signer, født 1938.

Roman Signers forslag til et kunstværk, der skal pryde Nyt Hospital Nordsjælland, er en bevægelig og bevægende skulpturel installation på selve bygningsfacaden.

Han inviterer publikum til at tænke over bevægelse og tid med sit værk. Signer forestiller sig mere præcist en stor blå skive, der, drevet af en lille elektrisk motor, bevæger sig hele vejen rundt på hospitalets ydermur. På den måde fremstår skulpturen som et lille fremmedelement, der på én gang virker humoristisk og omgærdet af mystik.

Tidsskulptur Den blå prik bevæger sig langsomt, blot fem meter i minuttet, hvilket betyder at den vil bruge i alt tre timer og tyve minutter på at bevæge sig hele vejen rundt. Man kan se værket som et ur, der følger sin helt egen rytme. Det giver et billede af en anden tid, som både kan ses inde fra hospitalet og udefra. Den lille blå »prik«, der dukker op, er en påmindelse om at en anden tid er mulig. Samtidig inviterer den hospitalets brugere og besøgende til at reflektere over tid og til at frigøre sig fra de tidslige rammer, som både findes indenfor og udenfor hospitalet.

Roman Signer, der herhjemme har udstillet Kunsthal Aarhus for et par år siden, har været en vigtig og indflydelsesrig stemme i nutidig kunst gennem fire årtier. I sin kunstneriske praksis har Signer defineret sin helt egen tilgang til skulptur, ofte omtalt som »tidsskulpturer«, hvor han slører distinktionen mellem aktion og skulptur, mellem land art og konceptkunst, og altid med potentiale for forandring og transformation over tid som centrale komponenter. Signer er ikke en konventionel kunstner, der bruger traditionelle materialer. Et af de afgørende karakteristika ved hans værker er den gennemgående brug af naturlige elementer, såsom vand, jord, luft eller ild i stadigt skiftende kombinationer med genstande, såsom tønder, balloner, støvler, en ventilator og transportmidler som cykler, ski, kajakker og droner. Elementer der kombinerer åbne uventede, ofte poetiske relationer, hed det i præsentationen ved udstillingen i Århus.

Mere end fri for sygdom Tankerne bag indkøb af kunst til det ny hospitalet er formuleret i hospitaletprokekt »Kunst for Livskraft«:

- Kunsten hører til på hospitaler fordi menneskelig sundhed handler om andet og mere end om at være fri af sygdom; sundhed handler ikke bare om at være i live, men også om at leve et meningsfuldt og godt liv, hedder det.

Hospitalet har inviteret en række af samtidens mest vedkommende og inddragende kunstnere til at skabe værker, som responderer på visionen om, at kunst er sundhedsfremmende (se boks). Værkerne er kurateret med henblik på at skabe adgang for offentligheden. De underbygger en vision om, at hospitalet kan være et sted, folk søger hen for at opleve kunst og arkitektur, og bryder dermed rammerne for, hvad et hospital er, hvordan det ser ud, opleves og føles.