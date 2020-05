Præmierne i konkurrencen er en tur i luftballon over Nordsjælland for seks personer arrangeret af Hot Air ApS samt en mountainbiketur i Store Dyrehave med fire cykler og en instruktør arrangeret af Sponz MTB

Skriv så blodet sprøjter

Nordsjælland - 26. maj 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var en gang, hvor kongelige og fine folk bedrev blodige jagter i det nordsjællandske landskab, hvor hornsignalerne gjaldede og hestehove hamrende hen ad de snorlige skovstier, som kan ses i landskabet den dag i dag.

Den tid får unge skrivespirer mellem 14 og 17 år nu chancen for at genoplive på skrift ved at deltage i novellekonkurrencen »Skriv så blodet sprøjter«.

Konkurrencen lanceres i anledning af 350 året for parforcejagtens indførelse i Danmark og vinderne får præmier i form af en luftballontur højt over det nordsjællandske parforcejagtlandskab, eller en muddersprøjtende tur på mountainbike gennem det kuperede jagtterræn, der i 2015 blev udpeget til verdensarv.

Mailen skal indeholde dit navn, alder, telefonnummer, klassetrin og skole. Novellen skal være mellem 3.000 og 5.000 anslag inkl. mellemrum.Deltagere skal være mellem 14 og 17 år, gå i 8-10. klasse eller første årgang på en ungdomsuddannelse.Novellen skal være historisk fiktion og derved tage udgangspunkt i historiske fakta fra Parforcejagtlandskabets historie.Indsendelsesfrist: 15. juni klokken 12.00 til mail: simva@hillerod.dk Mailen skal indeholde dit navn, alder, telefonnummer, klassetrin og skole. - De nordsjællandske skove rummer et hav af både gode og makabre fortællinger. Blandt de absolut mest dramatiske er historierne knyttet til de kongelige parforcejagter, som det i år er 350 år siden første gang fandt sted her. Vi er derfor rigtig spændte på at se, hvilke vinkler på historierne novellekonkurrencen afføder, og hvordan de unge fortolker, fortæller og forstår den særlige jagtform, og det tilknyttede helt unikke jagtlandskab, som siden 2015 har været udpeget til UNESCO verdensarv, siger site manager Jesper Munk Andersen, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Konkurrencen er lavet i et samarbejde UNESCO Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Bibliotekerne.

- Jeg glæder mig over, at vores bibliotek er med til at gøre fortællingen om vores fantastiske historie levende, og at jeg er meget spændt på de noveller, vi får ind, siger borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen.

I dag bliver de nordsjællandske skove for det meste brugt til hyggelige ture til fods eller på mountainbike i skovens stille ro. Men de historiske begivenheder, der her har fundet sted gennem tiden, er ofte langt mere dramatiske og til tider også blodige. I konkurrencen skal deltagerne tage læseren med tilbage i historien til dengang skovene genlød af halsende hunde, høje jagthorn og kongelige parforcejagter.

- Drømmen er, at novellekonkurrencen bidrager til at udvide de unges horisont, hvad angår deres viden og forståelse for vores kulturarv. Kongehistorien og parforcejagten er en vigtig del af Hillerøds og Nordsjællands DNA, og jeg glæder mig til at læse de mange fantastiske fortællinger, og se, hvordan historien kan blive levendegjort og genfortalt af de yngre generationer, siger bibliotekschef på Hillerød Bibliotekerne, Stine Have.

Også chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis er frem til at læse novellerne.

- Jeg glæder mig meget til at læse novellerne og læserne har også noget at glæde sig til, da Frederiksborg Amts Avis trykker vindernovellen, siger han.

Ud over Palle Høj består konkurrencens jury af Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød, Ida Marie Rendtorff og Daniel Zimakoff, forfattere til flere ungdomsbøger samt Jette Baagøe, tidligere direktør på Jagt- og Skovbrugsmuseet og forfatter til bogen "Kongens Skov".

Vinderen af novellekonkurrencen får en oplevelse af de helt store, nemlig en tur hen over Kongernes Nordsjælland i luftballon.

- Jeg tror ikke der findes en smukkere måde at opleve nationalparken på end fra en luftballon, der lydløst svæver over skove og søer med panoramaudsigt til Nordsjællands storslåede landskab. Jeg ønsker alle deltagere held og lykke, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.