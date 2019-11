Skrabekalenderen har 25 års jubilæum

Danmark var faktisk en af de første spilleselskaber, der opfandt et skrabelod i A4-størrelse med en julekalender målrettet voksne. I dag er det blevet standard for de fleste af verdens spiludbydere, som laver skrabespil til jul.

- Dengang var der kun to førstepræmie-lodder med en million kroner på højkant modsat i dag, hvor der er fem. Så vi holdt naturligvis nøje øje med, hvornår præmierne blev indløst – altså om folk overholdt ”reglerne” om at skrabe en låge pr. dag. Det andet år var der en kunde, der indløste sin kalender med en million kroner på, inden vi overhovedet var gået ind i december måned. Der tænkte vi, at det kunne ødelægge resten af salget. Men det gik heldigvis ikke så galt. Og den anden 1.præmie blev heldigvis først indløst efter jul, fortæller Klaus Lohse, der i dag er International Marketing Direktør hos IGT. ( International Game Technology)

I de første år havde skrabespillets millionvindere dog ikke lært, at man ikke skraber forud, for præmien blev indløst allerede inden decembers julehygge satte ind, fortæller Klaus Lohse, som dengang var ansat i Danske Spils Marketingafdeling og en af ophavsmændene bag kalenderen sad de første år med hjertet oppe i halsen, når julen nærmede sig.

Tv-reklamen for skrabekalenderen har også nogle år på bagen, for den er blandt også blandt de ældste tv-reklamer, der stadig bliver vist hver jul. Udover Tuborgs julebryg-reklame, som er 35 år gammel, så er reklamen om pigen, der lige må give sin far en lille reminder, om, at man altså ikke må skrabe før tid, den ældste reklamefilm vist på dansk TV.

-Det er da dejligt, at man kan kalde sig selv for en decideret juletradition. Det er alligevel de færreste skuespillere, der kan det. Derudover har pengene i flere år givet en skiferie til Norge eller Sverige for hele familien. Så på den måde er vi flere, der er glade for de 25 års succes, siger han.

Skraber aldrig forud

Gennem årene har man i Danske Spils marketingafdeling overvejet, om man skulle finde på noget andet til at markere julemåneden og jagten på juletræer. Men flere analyser som Danske Spil har fået lavet, viser sit tydeligt sprog. De fleste danskere kender reklamen og forventer, at den kommer hver eneste jul. Sådan har det også været for Jens Christian Hollands familie.

-Altså min gamle mor sidder hvert år og venter på, at den kommer. Og mine døtre har da fået lidt street credit, fordi deres gamle far er i TV, hvert år til jul. De er i den alder, hvor det betyder noget, siger han med et grin.

Det var ellers ikke uden drama, at reklamefilmen blev til.

-På den tid var det jo en reklamefilm med et stort setup, men det skulle stadigvæk holdes en skarp tidsplan på grund af økonomien. Scenerne med mig gik efter planen, men da vi skulle filme pigen, gik det pludselig galt. Hun ville simpelthen ikke. Vi prøvede at lokke med slik og så videre, men hun var slet ikke til at overtale. Til sidst kom instruktøren vist til at love hende en cykel. Og så nåede vi det akkurat lige i sidste minut. Og det blev skudt i en enkelt optagelse, der heldigvis fungerede.

Selvom Jens Christian Holland har været ganske tilfreds med honoraret for at være med i reklamefilmen, har han stadig til gode at vinde en større gevinst på skrabejulekalenderen.

-Ja, der har jeg absolut ikke været heldig. Vi har haft den hvert eneste år, men har aldrig vundet mere end en 50’er. Og jeg vil gerne understrege, at jeg aldrig har skrabet forud.