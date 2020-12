Projektet for Nyt Hospital Nordsjælland er nu så hårdt presset økonomisk, at tilsynet med projektet strammes op. Illustration de Meuron og Vilhelm Lauridsen Arkitekter

Skærpet tilsyn med hospitalsbyggeri

Nyt Hospital Nordsjælland, som skyder op af jorden syd for Hillerød, er løbet ind i så store økonomiske udfordringer, at Sundheds- og Ældreministeriet sætter projektet under skærpet tilsyn.

Helt konkret, så har byggeriet ædt sig så meget ind i projektets reservepulje, at det er urealistisk at gennemføre byggeriet uden at projektet tilpasses - enten ved at skære noget fra eller ændre i løsninger og materialevalg. Det fremgår af en statusrapport for projektet for 3. kvartal til regionsrådet

- Vi kommer ikke udenom en tilpasning af byggeriet, men det kommer ikke til at gå ud over antallet sengepladser siger Per Tærsbøl (K), der er formand for regionsrådets politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.