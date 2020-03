Skærer antal afgange med busser og tog

Trafikselskabet Movia tilpasser nu antallet af afgange med busser og tog til den aktuelle situation, hvor skoler, institutioner og mange offentlige arbejdspladser er lukkede foreløbig frem til og med 13. april. - I Movia har vi ligesom i tog- og metrodriften set et stort fald i antallet af kunder i forlængelse af lukning af skoler, institutioner og hjemsendelse af medarbejdere. Samtidig ser vi lidt større sygefravær hos chauffører og lokoførere end normalt. For at sikre en stabil og pålidelig drift også de kommende uger, tilpasser vi nu antallet af afgange for busser og lokaltog efter god dialog med operatørerne såvel som de sjællandske kommuner og regioner, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.