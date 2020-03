Mads Pheiffer driver Kiosk Bien i Slotsarkaderne sammen med hustruen Betina Fyrsteling Pheiffer. De fortæller, at regeringens hjælpepakke med lønkompensation er med til at sikre, at personale ikke opsiges. Foto: Allan Nørregaard

Shoppingcentre lukker ned

Butikkerne i en stribe shoppingcentre i Nordsjælland forbliver onsdag lukkede som følge af statsminister Mette Frederiksens tale tirsdag aften. Her bebudede regeringen en række nye tiltag, der skal dæmme op for smittespredningen af coronavirus.

Et af tiltagene er lukning af shoppingcentre - med den undtagelse at dagligvarebutikker fortsat vil være åbne. Dog skærpes kravene samtidig til netop disse butikker: Kunderne skal kunne vaske hænder og spritte af i butikken, og der skal være god afstand mellem kunderne.

- De sidste par dage er det for alvor gået op for os, hvor alvorligt det her er. Vi har været meget realistiske i forhold til, at en lukning kunne komme på tale, og derfor kommer det her skridt heller ikke bag på os, men det er meget alvorligt, understreger Mads Pheiffer og fortsætter: