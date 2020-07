Se vinderbilederne fra #Kongestederne

- Vi har været næsten overvældet af de mange flotte fotos, men vinderen skiller sig ud ved at være et klassisk smukt og velopbygget billede med både skov, sø og mennesker. Det er jo netop det, nationalparken gerne vil bidrage til; at udvikle naturen og skabe oplevelses- og friluftsmuligheder. Når man ser billedet, får man næsten lyst til at tage en tur på cyklen og slå sig ned ved søbredden i egetræernes skygge, siger Poul Erik Pedersen, næstformand i Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse.

Førstepladsen i konkurrencen går til et idyllisk sommerbillede fra Pibersletten ved Esrum Sø, taget af Birthe Løssl. Anker Heegaard har vundet 2. præmien for et eventyrligt foto af mindestenen i Gribskov. Tredjepræmien gik til Tine Uffelmann for et foto fra Bøgeholmsøen ved Ålsgårde, mens Vivian Larsen vandt 4. præmien for et foto af Gurre Sø.