Innovationsminister Sophie Løhde fra Venstre kan blive en af valgets topscorere, men der er en vis spænding om, hvem der løber med det tredje mandat til partiet. Foto: Thomas Olsen

Se hvem der bliver valgt i Nordsjælland

Nordsjælland - 06. juni 2019 kl. 09:39 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nok var valget til Folketinget spændende, men spændingen er på ingen måde mindre i dag, når de personlige stemmer tælles op. De afgør, hvem vælgerne sender i Folketinget. Meget få stemmer kan afgøre, hvem der bliver valgt, og hvem der ikke bliver valgt i Nordsjælland.

Læs også: DF mister 2700 stemmer

I flere partier er spændingen enorm.

Hos De Radikale har Martin Lidegaard formentlig støvsuget de fleste af stemmerne, men det er helt åbent hvem der skal have partiets andet mandat. Her kæmper Kristian Hegaard, Christina Thorholm, Jacob Netteberg, Rikke Mortensen og Camilla Kampmann om dette mandat.

Hos Konservative er Mette Abildgaard den store stemmesluger, mens mandat nummer to igen er svært at sætte navn på. Også her er spændingen maksimal. Ved valget i 2015 var Pernille Vermund og Mette Thiesen opstillet for Konservative og løb med anden og tredjepladsen efter Mette Abildgaard. Både Vermund og Thiesen er i dag i Nye Borgerlige og begge på vej i Folketinget for det nye parti.

Ved valget i 2015 snuppede Allerøds tidligere borgmester fjerdepladsen. Han er igen med i opløbet, sammen med Birgitte Bergmann, Otte B. Christiansen, Lars Arne Christensen, Egil Hulgaard og Kjeld Haslund. Sidstnævnte er opstillet i Frederikssund-kredsen, hvor partiet fik sit dårligste valg i Nordsjælland, efter at de lokale vælgerforeninger undsagde ham offentligt blot to dage før valget.

Hans Andersen fra Venstre har formentlig fået et flot valg, Venstre går markant frem i Frederikssund-kredsen og knapt så meget i Hillerød-kredsen. Det kunne være et tegn på, at vælgerne har foretrukket ham foran Anna Libak til det tredje nordsjællandske mandat. I forvejen ventes Sophie Løhde og Claus Hjort Frederiksen valgt. Sophie Løhde kan blive valgets helt store stemmesluger i Nordsjælland.

Hos Socialdemokratiet er Nick Hækkerup et sikkert kort i Hillerød-kredsen, men det er uvist hvem der følger ham ind i Folketinget. Et godt bud er Rasmus Stoklund, der har er opstillet i Frederikssund-kredsen, hvor partiet får et godt valg og går frem. Dernæst har flere fremhævet David Trads, der er opstillet i Egedal-kredsen, men her går partiet tilbage. Det er Nick Hækkerups gamle kreds, så tilbagegangen er ikke helt uventet. Til valget havde de seks valgkredse alle opstillet mænd, og det fik partiets hovedbestyrelse til helt ekstraordinær at opstille Maria Gudme, fordi der skal være en kvinde at stemme på i alle storkredse.

Ved valget for fire år siden stemte halvdelen af de socialdemokratiske vælgere på en kvinde. Maria Gudme har alene fordi hun er kvinde en chance, men i valgkampen har hun ikke fyldt meget.

Øvrige kandidater er Per Frost Henriksen, Henrik Møller, Miki Dam Larsen - alle byrådsmedlemmer og kendte i egne kommuner.

Dansk Folkeparti smeltede på en varm valgaften. I Nordsjælland går partiet fra tre til et mandat. Morten Messerschmidt er den højest profilerede kandidat blandt de opstillede. Er han ikke valgt, er det en markant overraskelse. Er han valgt, sender han til gengæld de to nuværende medlemmer af Folketinget ud - det er

Marlene Harpsøe og Jan Erik Messmann ud. Glen Madsen er også kandidat.

Liberal Alliances totale nedsmeltning er også værd at dvæle ved - hvad gik galt ud over turen til trætoppen? Sundhedsordfører May-Britt Kattrup og partiformand Anders Samuelsen er helt ude. Her er ingen spænding, men masser af selvransagelse.

99,9 % sikre på valg er Trine Torp fra SF, Mette Thiesen fra Nye Borgelige og Mai Villadsen fra Enhedslisten.

Nuværende folketingsmedlem Christian Poll fra Alternativet er ude.

Valget udløser i øvrigt færre mandateri Nordsjælland, hvor der ved hvert valg falder ti kreddsmandater, mens antallet af tillægsmandater kan variere fra valg tl valg. Ved valget i 2016 faldt der seks tillægsmandater i Nordsjælland. Denne gang blev det til fire tillægsmandater, der fordeles efter en særlig valgmatematik.

