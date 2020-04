Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Vores ændrede adfærd ses tydeligt i påsken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Vores ændrede adfærd ses tydeligt i påsken

Nordsjælland - 11. april 2020 kl. 16:26 Af Foto og tekst: Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra Nordsjællands Politi lyder det, at påsken indtil videre er præget af, at mange mennesker har fået en anden adfærd på grund af coronakrisen. Der er som udgangspunkt ingen, der har holdt fester eller kørt spirituskørsel fra fredag til lørdag morgen. Og selv om det er påske, så er der slet, slet ikke det samme tryk som ved en normal påske, lyder meldingen. Vores journalist har været ude i det nordsjællandske og her viser billeder, at det langt fra er normale tider, vi lever i lige nu. Billeder herunder viser Tisvilde hegn ved Skovporten fredag kl.11. Normalt på en langfredag er her hundredevis af skovgæster til Tisvilde Påskemarch, arrangeret af Idrættens Venner. Mange, særligt unge, går påskemarchen uden at være tilmeldt, man kunne frygte det ville ske, men meldingerne er, at der ingen unge har været med ølvogn og musik i skoven. Stor ros for det til de unge, skal der lyde her fra







Billede herunder viser stranden ved Lille Kulgab nær Liseleje - et af de steder cheflivredder John Mogensen har opfordret at søge til i stedet for de traditionelle strandområder i Tisvildeleje m.v. Enkelte familier hyggede og gik ture langs stranden.







Billedet herunder viser Syvhøje i Melby, et af de steder Halsnæs kommune har udpeget som "skjulte naturperler" og opfordret folk at besøge i stedet for de klassiske kendte steder i kommunen.