Se billederne: Firkløver-hospitalet vokser frem

Nordsjælland - 23. juni 2021 kl. 09:11 Kontakt redaktionen

Af Jesper Sabroe

11 gule byggekraner, jordvolde og en sort, midlertidig administrationsbygning har længe været de eneste synlige tegn på, at noget stort er ved at vokse op af Salpetermosen syd for Hillerød.

Men nu skyder de første konstruktioner frem over markniveau og bliver synlige i landskabet.

Det næste års tid vil mere og mere af hospitalet vokse frem indtil råhuset står klar - efter planen i sensommeren næste år.

De første halvandet år har arbejdet bestået i udgravning, støbning af fundamenter og opstøbning af en gigantisk bundplade i 75 centimer beton i hele hospitalets firkløverformerede omrids.

Hele herligheden holdt på plads af cirka 2000 18 meter lange funderingspæle.

Vokser frem Nu er store dele af kælderen bygget op. Den skal rumme al logistik som ikke omfatter patienter, men som holder hospitalet i drift: Her placeres funktioner som sengevask, varemodtagelse via en separat servicebygning forbundet med hospitalet via en tunnel, teknikrum til operationsstuerne i etagerne og et rørpostsystem, der skal blæse beholdere med blod- og vævsprøver til analyse på igen tid.

Og ovenpå vokser de første bygningsdele frem.

Overalt ligger armeringsjern i bunker og store knipper, gangstier og køreveje over udlagte plader krydser hen over det betondæk, som skal bære etagerne ovenpå.

Her på grundplanet af det, der kan kaldes stue- og førstesalen, skal hospitalets akutmodtagelse, lobby, operationsstuer og ambulatorier ligge. Ligesom kælderen fylder de hele hospitalets grundplan ud - men de to etager gennemskæres af lysskakter, der både skal skaffe dagslys og fungere som grønne gårdhaver.

Ovenpå kommer så - i et ubrudt to etagers bånd langs hele hospitalets omkreds - de 570 sengestuer, som alle før udsigt enten til, hospitalets grønne omgivelser, eller den indre gårdhave, som stadig er en del af projektet.

På polsk Alt dette lige dog et til tre år henne i byggeprocessen, forklarer byggechef Ole Kongsbak, Region Hovedstaden. Sammen med projektchef Sune From viser han avisen rundt på byggepladsen, hvor det dominerede sprog blandt betonarbejderne synes at være polsk.

- Lige nu går her cirka 130 håndværkere på pladsen, men det vil øges, når de andre faggrupper kommer til i takt med at byggeriets næste faser sættes i gang, siger Ole Kongsbak.

Uden for firkløveret er arbejdet på hospitalets servicebygning også i gang. Især på den lange tunnel, som under jorden bliver adgangsvej ind til varemodtagelsen under hospitalet.

- Vi skal også bruge tunnelen til at føre byggematerialer ind til de centrale dele af bygningen, så den skal vi have klar snart, forklarer byggechefen.

Samarbejde Projektchef Sune From forklarer, at detailprojekteringen af byggeriets efterfølgende faser kører på højt niveau.

- Det er ikke sådan, at vi først opfører råhuset og så går i gang med de sidste etaper. Det er en kontinuerlig proces, hvor vi gør de ting færdige, hvor de efterfølgende arbejdsprocesser tages længst tid, forklarer han. Her samarbejder arkitekter, regionens byggeorganisation og hovedentreprenøren NCC tæt sammen.

- Den måde udbuddet og processen er skruet sammen giver alle et incitament til at at samarbejde og nå i mål, siger Sune From.

Udfordring Der er samtidig - som man kunne læse forleden her i avisen - faldet ro omkring byggeriets økonomi. Sundhedsministeriet har sagt ok til, at byggeriets økonomi nu forhøjes. Det sker for at give tage højde for en markant budgetudfordring på 1,3 milliarder kroner - ovenpå et budget på cirka 4,2 milliarder nutidskroner. Hospitalsprojektet er skruet sådan sammen, at NCC vandt udbuddet med en pris for 1. etape - selve råhuset. Færdiggørelsen af hospitalet skulle så ud i et nyt udbud, og det er disse priser på etape 2 og 3, der er gået gennem loftet. Byggeriets økonomi er udvidet med små 800 millioner kroner, som Region Hovedstaden sandsynligvis skal ud at låne, og projektet er justeret ned med cirka en halv milliard kroner for at nå i mål.

Justeringer - Der er sparet på en del avancerede tekniske løsninger og automatiseringer omkring sengevask og varemodtagelse - og så ved at justere i projektet. Vi kan glæde os over, at den arkitektoniske vision er bibeholdt efter justeringen, men hvor tingene gøres smartere og billigere, forklarer Sune From.

For eksempel bliver yderfacaderne af hospitalet stadig beklædt med trælammeler. Dog ikke med Western Red Cedar, men med den billigere skandinavisk Termowwod, træ der har gennemgået en varmebehandling, der sikrer at den kan stå ubehandlet og stadig patinerer smukt til gråt.

- På samme måde bibeholdes den hjemlige og nordiske tone indenfor i hospitalet. Der kommer stadig trælofter og trælameller på vægge, men trægulve erstattes mange steder af linoliumsgulve, forklarer Sune From om den proces, hvor byggeriet er justeret på plads.

