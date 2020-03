Se billederne: Et smugkig på det ny hospital

Se billedserie Projektdirektør Henrik Schødts, Nordsjællands Hospital ved en mock-up af en kommende sygeplejestation. Planen er at der kommer en sygepelejestation for hver otte sengestuer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland - 03. marts 2020 kl. 19:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der er cirka fire år til Nordsjællands Hospital bliver taget i brug, kan man allerede nu få en fornemmelse af byggeriet Nordsjælland.

Kører man ad Overdrevsvej syd for Hillerød, kan man nu aktivitet på byggegrunden, hvor Nordsjællands ny hospital skal bygges. Entreprenørfiramet NCC er i gang med at etablere byggeplads Hillerød, kan man nu se aktivitet på byggegrunden, hvor Nordsjællands ny hospital skal bygges. Entreprenørfiramet NCC er i gang med at etablere byggeplads og er i fuld gang med forberedelserne til byggeriet, der skal stå på frem til aflevering med udgangen af 2023 - og efter en testfase være klar til brug i løbet af 2024.

Men allerede nu er det muligt at få et smugkig af byggeriet - i hvert fald nogle af de udvendige partier. I en have på det eksisterende hospital i Hillerød er der opbygget tre pavilloner, der i 1:1, giver et indtryk af bygningen.

Her på de tre »mock-up« testes forskellige løsninger til valg af materialer og løsninger, fortæller projektdirektør Henrik Schødts.

- For eksempel tester vi afstanden på de lodrette træpaneller, som beklæder den udvendige facade. Alt efter afstand forandres det visuelle indtryk. Og den indbyrdes afstand har også betydning for, hvordan træet patineres. Hvilken træsort der vælges afgøres også i en dialog med Teknologisk Institut, der har viden om, hvordan forskelligt træ opfører sig under danske klimaforhold. Vi kan ikke bare gå ud fra de erfaringer man har fra lande som Sverige og Schweiz, hvor klimaet er anderledes, siger han.

Det kommende hospital har form som et firkløver, og den udvendige omkreds er på cirka en kilometer. Den indvendige omkreds på de to øverste etager, som rummer sengestuer med udsigt til hospitalets indre gårdanlæg, er noget mindre, men også her skal der beklædes med træpaneller.

- Vi skal finde den rette løsning - og så skal den skaleres op. Vi bruger meget træ på den udvendige facade, men det betyder ikke, at byggeriet bliver dyrere end hvis der var valgt et udtryk med mere stål og glas, fortæller Henrik Schødts.

Også indvendigt vil hospitalet få en hjemlig, naturlig, skandinavisk enkelthed med udstrakt brug af træ. Det viser en række opbygninger i arkitekters laboratorium i en af det gamle hospitals længer. Her er ikke offentlig adgang, men arbejdes der med, hvordan hospitalet kommer til at se ud indvendigt. Hvilke materialer skal på gulvene i henholdsvis lobby, gangarealer og på stuerne. Og hvordan man med træpaneller kan beskytte vægge og dørkamre mod stød og lag, hvis en hospitalsseng under transport rammer imod.

- Hvis ikke man gør det får selv en ny bygning et slidt udseende, så her er træ en fin løsning, fordi det patinerer og kan klare nogle stød, siger Henrik Schødts.