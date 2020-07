Skrald, pose, is. Hent en pose, fyld den med skrald fra stranden og få en kupon til en is. Sådan opnås forhåbentlig rene strande denne sommer. Posterne kan hentes på livredderposterne. Foto Thomas Olsen

Saml skrald og få en is

Nordsjælland - 08. juli 2020

Af Jesper Sabroe

Affald på stranden er desværre hverdag på Nordkysten. Men et samarbejde mellem livredningstjenesten, den nordsjællandske is-producent Hansens Is og Helsingør-virksomheden Maistic, der står bag en plastfri pose, skal nu sørge for oprydning - med efterfølgende belønning.

Kort sagt gør det ud på, at man hos livredderen på stranden kan hente en pose, når den er fyldt kan hos livredderen veksle posen til en kupon til en vaffelis.

- Vi super glade for, at Hansens Is går ind i kampen for rene strande. Det er os selv, der tager affaldet med. Og det er kun vores eget - dit og mit - ansvar, at strandene også er rene, når vi tager hjem igen, siger cheflivredder John Mogensen, Nordsjællands Kystlivreddere.

Hansens Is er en gammel familieforretning med rødder i Nordsjælland og en del af det nordsjællandske strandliv, og virksomheden kaster 1.000 is ind i kampen for rene strande på Nordsjælland.