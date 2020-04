Norfors er med i samarbejdet om at gøre varmeforsyningen fossilfri i 2035. Her Norfors forbrændingsanlæg i Hørsholm. Foto Lars Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Samarbejde om grøn varmeforsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samarbejde om grøn varmeforsyning

Nordsjælland - 24. april 2020 kl. 15:44 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg, Rudersdal, Helsingør og Hørsholm Kommune samt forsyningsselskaberne Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør er gået sammen projekt for at udvikle fremtidens grønne varmeforsyning.

Projektet Grøn Varme skal munde ud i en samlet strategi for, hvad der skal til for at nå en fossilfri varmeforsyning i de fire kommuner senest i 2035. Parterne har i forvejen sammen deltaget aktivt i Region Hovedstadens samarbejde Energi På Tværs, som blandt andet opstiller en fælles vision om en fossilfri varmesektor i 2035.

Projektet skal ses i direkte sammenhæng med den politiske aftale, som et bredt flertal i Folketinget har indgået om en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af de danske drivhusgasudledninger i 2030 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i 2050.

Kommunerne har en central rolle i omstillingen af varmesektoren både som myndighed og medejere af fjernvarmeselskaber, hedder det i en pressemeddelelse fra Rudersdal kommune om samarbejdet.

Samtidig skal det nye samarbejde give kommunerne mulighed for mere målrettet at understøtte borgere og virksomheders indsats og sætte en tydelig retning for udviklingen af en bæredygtig varmeforsyning.

I projekt Grøn Varme er der blandt andet fokus på at sikre fossilfri og effektiv fjernvarme, på udbredelse af vedvarende energi til områder uden fjernvarme samt en fælles administrativ praksis, så det bliver nemt og attraktivt for borgere og virksomheder at tilvælge et fossilfrit alternativ.

Projektet forventes at resultere i en samlet strategi, som vil indeholde nødvendige delmål og målemetoder frem imod en fossilfri varmeforsyning i 2035, et forslag til handlingsplan med konkrete tiltag frem imod første delmål i 2025 samt etablering af fælles værktøjskasse med ensartede procedurer og retningslinjer for projektgodkendelser og dispensationer.

Rudersdal har projektledelsen, og projektet er finansieret af parterne i fællesskab.