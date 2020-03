Morten Vest Therp (tv) og Søren Danielsen har vekslet et mangeårigt samarbejde til en egentlig fusion af deres to virksomheder.

Samarbejde blev til fusion i elbranchen

Fremover vil de to leverandører til den danske byggebranche forsætte deres fælles virke under navnet Alpha Electric.

- Søren og jeg har kendt hinanden og arbejdet sammen i mange år, og vi har begge samme høje standarder, både når det gælder service overfor vores kunder og leverandører, medarbejderpleje og ikke mindst selve håndværket, fortæller 45-årige Morten Vest Therp, er den ny administrerende direktør for det fusionerede Alpha Electric A/S.

Alpha Electric har et stærkt netværk inden for byggebranchen, mens MVT Eltekniks har leveret mere specialiserede ydelser - også gennem Alpha Electric igennem årene.

- Så det ingen overdrivelse at kalde os for det perfekte match, siger Morten Vest Therp.

Den ny virksomhed fortsætter med at have to driftssteder, henholdsvis i Hillerød og i Ølstykke. Det nye Alpha Electric A/S beskæftiger fremadrettet godt 60 medarbejdere, der løser opgaver på hele Sjælland, dog med hovedvægten på Storkøbenhavn.