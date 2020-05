Sætter ind mod øget billetfusk

Movia bemærker, at ikke alle køber billet, når de ikke behøver passere chaufføren ved indstigning. Foto Movia

Nordsjælland - 11. maj 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket skal buspassagerer på Sjælland gå ind gå ind ad midterdøren, når de vil med bussen. Det for at holde social afstand til chaufføren. Men det betyder samtidig, at flere glemmer at have gyldig billet, når de ikke skal forbi chaufføren. Movia sætter derfor ind med en kampagne for at huske passagererne på, at de skal have billetten i orden, før de kører med kollektiv transport - og med øget kontrol.

- Vi kan desværre se en markant stigning i antallet af passagerer, der kører uden billet i øjeblikket, hvor man går ind ad bussens midterdør og ikke kommer forbi chaufføren. Det går naturligvis ikke, for billetindtægten er afgørende for, at vi kan finansiere busdriften. Derfor går vi nu ud med en kampagne, der skal huske folk på at have gyldig billet, når de rejser med den kollektive transport, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Movia vil samtidig i den kommende tid øge billetkontrollen i busserne og understreger, at den naturligvis følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smittespredning. Det indebærer blandt andet, at billetkontrollen foregår med god afstand - i strakt arm, ligesom enhver form for fysisk kontakt med kundens billet, mobil eller rejsekort undgås.

Passageren skal derfor også selv holde sit ID kort frem, så kontrolløren ikke skal røre ved det.

Alle kontrollører har håndsprit med.