Sådan fordeler corona-smitten sig

Nordsjælland - 23. april 2020 kl. 04:00 Af Steffen Slot og Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Nordsjælland viser de seneste tal fra Statens Serum Institut onsdag morgen i denne uge, at Egedal Kommune har 132 smittede med Covid-19, mens blandt andet Fredensborg Kommune ligger i den helt modsatte ende med blot 36 smittede.

- Vi har kørt den hårde linje helt fra start og taget situationen meget alvorligt. I de første uger havde vi et forholdsvist højt sygefravær for plejepersonale, men det skyldtes også, at vi sagde til medarbejderne, at de skulle blive hjemme ved det mindste symptom, selvom vi ikke vidste, om det var Covid-19. Det gav en hård start, hvor vi skulle have dækket vagter ind, men det var en god beslutning, og vores personale har i hele forløbet ydet en enestående indsats, siger Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at han tidligt i forløbet kom med en video-opfordring til de unge om, at de ikke skulle feste sig igennem ugerne med hjemmeskole.

Den er blevet set 6.000 gange, og to gange har borgmesteren henvendt sig direkte til alle borgere via e-boks med en opfordring til sammenhold, men på afstand.

Han er dog forsigtig med at give et bud på, hvad der har virket og tilføjer desuden, at hele byrådet har været gode til at holde fokus på, at der ikke skal tages chancer. Hverken for medarbejderne eller byrådsmedlemmerne.

- Jeg var faktisk parat til at sige, at byrådsmødet på mandag kunne holdes i vores kantine i rådhusets kælder, hvor vi kunne side med over to meters afstand, men mine byrådskolleger mente ikke, at der skulle være nogen slinger i valsen, siger Thomas Lykke Pedersen (S).

At situationen er alvorlig i Egedal Kommune, blev bekræftet mandag, da kommunen meddelte, at et større antal beboere på plejecentret Damgårdsparken i Stenløse var konstateret positive med Covid-19, og at smitten også havde ramt flere medarbejdere. Antallet af smittede var højt fra starten i Egedal, oplyser kommunens borgmester Karsten Søndergaard (V).

- Vi har mange borgere som var på skiferie inden Danmark lukkede ned, vi har en meget høj erhvervsfrekvens så borgerne har været meget sammen med kollegaer og endelig har vi en stærk sundhedsprofil. Den betyder måske at flere har taget symptomer alvorligt og er blevet testet, siger Karsten Søndergaard (V) som mulige forklaringer på det relativt høje smittetal.

Tallene fra Statens Serum Institut viser, at lidt flere borgere i Egedal Kommune end i Fredensborg Kommune er testet for Covid-19.

Karsten Søndergaard understreger samtidig, at kommunen tager situationen meget alvorligt.

- Det gælder også blandt vores beboere og medarbejdere på plejecentre. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, siger borgmesteren.