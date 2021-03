Ved valget i 2017 talte medlemmer af Seniorrådet i Egedal brevstemmer op. Formanden Bjarne Larsen (stående i blåt) glæder sig over, at der I år bliver tale om et fremmødevalg. Foto: Allan Nørregaard

Sådan er opskriften på en høj stemmeprocent

Af Jesper Sabroe

- Det har været et ønske for os gennem flere år, sådan siger formand Bjarne Larsen, Seniorrådet i Egedal Kommune med udsigten til at kommunens 10.-11.000 borgere over 60 år den 16. november kan stemme til valget til kommunens seniorråd ved at møde frem på et af kommunens ni valgsteder tirsdag den 16. november, når de alligevel skal stemme om, hvem der de næste fire års skal sidde i byrådet og i hovedstadens regionsråd.