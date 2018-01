Så meget skal du tjene for at købe hus i Nordsjælland

Den årlige indkomst er med til at fordele boligejere i Nordsjælland.

Nordsjælland - 08. januar 2018 kl. 16:05 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge en ny analyse fra Realkredit Danmark kræver det i gennemsnit en samlet årlig husstandsindkomst tæt på 800.000 kroner at kunne købe et almindeligt hus på 140 kvadratmeter i Nordsjælland. Det er noget mere end landsgennemsnittet på næsten 720.000 kroner og dækker over store forskelle på tværs af de nordsjællandske kommuner, der spænder fra knap 700.000 kroner i Halsnæs til op mod 900.000 kroner i Rudersdal. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er især boligpriserne, der spiller ind på kravet til familiens indkomst, men også kommuneskatter og priser på daginstitutioner har betydning, siger Palle Lange Andersen, områdedirektør i Danske Bank i Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Beregningerne fra Realkredit Danmark bygger på et fastforrentet realkreditlån med afdrag og tager udgangspunkt i en familie med to børn, en bil og en mindre opsparing til at lægge de første fem procent af husets værdi i udbetaling.

Da der er tale om gennemsnitlige tal, varierer de også inden for en kommune.

- Man skal huske på, at der indenfor kommunens grænser også er forskelle i indkomstkravet, fordi både beliggenhed og husets stand spiller en væsentlig rolle, siger Palle Lange Andersen.

Ifølge analysen fra Realkredit Danmark er indkomstkravet højest i kommuner som Frederiksberg og Gentofte, hvor familien skal have en indkomst på godt en million kroner for at købe et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter.