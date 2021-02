Ubunde gæster: Antallet indbrud er raslet ned under coronanedlukningen - og der er en vigtig lære at hente, hvis den tendens skal fastholdes, mener organisationen Bo Trygt.

Så mange indbrud var der i Nordsjælland sidste år

Nordsjælland - 05. februar 2021 kl. 12:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

På landsplan blev der begået under 18.000 indbrud i Danmark sidste år. Ikke siden 1970'erne har antallet af indbrud været nede på samme niveau. I Nordsjælland blev 2635 indbrud i beboelse anmeldt i 2020, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til et fald fra 2019 til 2020 på 36 procent.

De seneste års positive udvikling har fået ekstra hjælp af coronaepidemien, der gør, at danskerne opholder sig mere hjemme. Men Bo trygt, der arbejder for færre indbrud, peger på, at antallet kan komme væsentligt længere ned, hvis vi udnytter, det vi har lært under coronanedlukningen.

Anmeldte indbrud i beboelse: Nordsjællands Politikreds (13 kommuner) 2015: 5222

2016: 5968

2017: 5150

2018: 4539

2019: 4111

2020: 2635

- I forhold til at forebygge indbrud i vores hjem kan vi lære rigtig meget af coronanedlukningen. Perioden har vist, at når vi er hjemme, og der er liv i vores boligkvarterer morgen, middag og aften, så bliver det meget lidt attraktivt at være indbrudstyv, siger Britt Wendelboe programchef for partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag.

Hun opfordrer til, at vi bruger erfaringerne fra nedlukningen og fastholder den udvikling.

Nabohjælp

Laura Bjerre Munch, projektchef i den filantropiske forening Realdania og en del af Bo trygt uddyber tankerne.

Indbrud i private hjem i 2020 Allerød: 115

Egedal: 173

Fredensborg: 180

Frederikssund: 160

Furesø: 193

Gentofte: 406

Gribskov: 148

Halsnæs: 63

Helsingør: 251

Hillerød: 150

Hørsholm: 181

Lyngby-Taarbæk: 261

Rudersdal: 354

- Det skal vi gøre ved at nabohjælpe - altså skabe et boligkvarter, hvor vi hilser på og hjælper hinanden, og så skal vi gøre det svært for tyven at se, når vi ikke er hjemme. Det kan vi for eksempel gøre ved at installere indendørs lys med en timer eller såkaldt »smart lys«, så husets rum lyses op, selvom vi ikke er hjemme. Udendørs sensorstyret lys, der tænder automatisk, når der er bevægelse omkring boligen, er også en god ide, da det tiltrækker opmærksomhed og øger sandsynligheden for, at tyven bliver spottet, siger hun.

I forvejen - før coronaen- blev antallet af anmeldte indbrud i beboelser i Danmark halveret i perioden 2009-2019.

Det er altså ikke alene coronasituationen, der er forklaringen på de historisk lave indbrudstal. Mange organisationer, private og offentlige, har kastet sig ind i kampen mod indbrudstyvene.

- Vi har i de seneste år oplevet en stigende indsats fra mange forskellige sider for at komme de alt for høje indbrudstal til livs. En af de meget interessante udviklinger ligger i kommunerne, hvor flere og flere sætter indbrudsforebyggelse på agendaen. Det er rigtig glædeligt, for skal vi nå ned på niveau med vores nabolande, så skal der en bred indsats til, siger Britt Wendelboe.