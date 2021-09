Trine Torp er SF?s nordsjællandske stemme i Folketinget. Hun vil sætte Øresundsakvariet i Helsingør på Finansloven.Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: SF vil give Øresundsakvariet 3 mio. kr. årligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF vil give Øresundsakvariet 3 mio. kr. årligt

Nordsjælland - 14. september 2021 kl. 11:16 Kontakt redaktionen

SF går til finanslovsforhandlingerne med forslag om en permanent bevilling til Øresundsakvariet i Helsingør på 3 millioner kroner om året. Det kan sikre akvariets fremtidige eksistens, som ellers er truet.

- Kysten og havet er en stor en del af vores selvforståelse, og Øresundsakvariet spiller en afgørende rolle for forståelsen og bevarelsen af havområderne som omgiver os i Nordsjælland. Det vil være katastrofalt, hvis det forsvandt sammen med akvariet, siger Trine Torp, SFs folketingsmedlem i Nordsjælland, i en pressemeddelelse.

Akvariet fik i 2018 en særbevilling, der udløber i år. Men Københavns Universitet, der ejer akvariet, har ikke råd til at drive det videre på egen hånd. Akvariet er derfor afhængige af en bevilling fra Staten.

Trine Torp påpeger, at det i høj grad er Øresundsakvariets fortjeneste, at det gamle beskidte pløresund i dag er sprunget ud som Københavnernes vilde blå baghave med rent vand og masser af liv under bølgerne.

- Det er ikke kommet af sig selv. Både selve museet, men også skoletjenesten og de mange oplevelsesture på Øresund er med til at øge opmærksomheden og interessen for naturvidenskab, og for havets rolle. Det er vigtigt for en søfartsnation som Danmark på en planet hvor 2/3 er dækket af vand, siger SF's folketingsmedlem.

- Vi skal skærpe interessen for naturvidenskaben, så vi kan finde løsninger på alle de udfordringer som vi står over for på grund af både klima- og biodiversitetskrisen. Her spiller et museum som Øresundsakvariet en vigtig rolle som formidler og det skal selvfølgelig på Finansloven på linje med for eksempel Experimentarium og Den Blå Planet, fastslår Trine Torp.