SF har valgt sin spids til regionsvalget

Lærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød Peter Westemann er SF?s spidskandidat ved det kommende regionsvalg

Nordsjælland - 21. januar 2021 kl. 09:23

Ved det forrige regionsvalg i Hovedstaden stod 35-årige Peter Westermann som nummer to på partiets liste op stemmesedlen, men denne gang kommer han helt i top som partiets spidskandidat efter en afstemning blandt partiets medlemmer. Ved regionsvalget i 2017 var formand for trafikudvalget Jens Mandrup partiets spidskandidat, men han stiller ikke op ved dette valg.

Peter Westermann er i dag SF's psykiatri- og miljøordfører i regionsrådet, hvortil han blev valgt i 2017. Han er opvokset i Allerød og bor nu i København Ø. Han er højskolelærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød, gift og har to børn. Peter Westermann er tidligere næstformand for SF, men nedlagde hvervet i kølvandet på SF-toppens støtte til et slag af DONG. En sag som trak SF ud af regeringssamarbejdet med S. I 2010 sad han i Folketinget som suppleant.

- Jeg er glad og stolt over at have fået medlemmernes tillid til at stille mig i spidsen for SF i regionen. Jeg er fuld af politisk arbejdslyst og ser frem til en valgkamp, hvor vi stiller med et meget stærkt kandidathold. Det lover godt for ligheden, bæredygtigheden og mangfoldigheden i regionen, fortæller Peter Westermann.

SF i Region Hovedstaden går til valg med tre overordnede mærkesager: Hovedstadsregionen skal være CO2-neutral i 2025, der skal skabes lighed i sundhedssystemerne og en mere helhedsorienteret psykiatrisk behandling.

Kandidatrækkefølgen på SF's liste er første gang gennemført gennem en urafstemning blandt SF's 3.244 medlemmer i Region Hovedstaden. 1.012 afgav stemme, stemmeprocenten var dermed 31,2 %.

Peter Westermann opnåede 55,2% af de afgivne stemmer.

- Det er første gang, at vi afgør kandidaternes rækkefølge til regionsrådsvalget ved en urafstemning for alle SF-medlemmer i regionen. Jeg er meget tilfreds med processen, hvor kandidaterne har stillet sig selv til rådighed og præsenteret deres holdninger til regionens politik i en god tone. Det er et godt kandidathold med en god omgangsform. Med tanke for at regionspolitik trækker færre overskrifter, er stemmedeltagelsen også tilfredsstillende, fortæller formand for SF i Region Hovedstaden, Tom Ahlberg.

Stemmetallene var disse: Peter Westermann 559, Karoline Vind 397, Sadek Alamood 185, Anja Rosengren 165, Rasmus Sylvest 155, Arly Eskildsen 139, Stine Roldgaard 132, Melanie Clivaz-Nielsen 119, Marianne Stannum 119, Phillip Bergenhammer Østergaard 87, Michael Liesk 85 og Bertel Rüdinger 55

Ved Regionsrådsvalget i 2017 opnåede SF 58.950 stemmer svarende til 6,4%, hvilket gav tre medlemmer af regionsrådet.